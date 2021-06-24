Идеальное блюдо в жаркую погоду назвала диетолог

Источник материала: ОНТ

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik рассказала , какая еда поможет легче пережить жару.

Когда температура воздуха поднимается выше 30°C, у людей повышается потоотделение, и организм быстрее теряет воду, а вместе с ней и полезные вещества.

Лучше всего восполнять потери с помощью супа – именно в нем есть необходимые витамины и вещества, которые проще усваиваются в жидкой форме, считает врач.

Фото: depositphotos.com

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