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Идеальное блюдо в жаркую погоду назвала диетолог
Источник материала: ОНТ
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik
Когда температура воздуха поднимается выше 30°C, у людей повышается потоотделение, и организм быстрее теряет воду, а вместе с ней и полезные вещества.
Лучше всего восполнять потери с помощью супа – именно в нем есть необходимые витамины и вещества, которые проще усваиваются в жидкой форме, считает врач.
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik рассказала, какая еда поможет легче пережить жару. Когда температура воздуха...
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