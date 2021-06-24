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Не только шляпы: 4 стильных головных убора на лето-2021
Источник материала: ОНТ
Палящее солнце просто вынуждает приобрести головной убор на лето, чтобы и от солнечного удара спастись, и волосы сохранить. Но сделать это можно не только с пользой, но и добавив в свой гардероб модную новинку. И если шляпы вам уже надоели, наша подборка как раз для вас. Мы собрали четыре классные альтернативы соломенным шляпам.
1. Косынки
Косынки и банданы – тренд этого сезона. Находите в своих шкафах красивые платки и смело завязывайте на свои волосы. Модели могут быть как яркими и акцентными, так и нейтральными. Отлично подойдут и для платьев, и для образов с шортами.
2. Бейсболки
Бейсболки уже давно не выходят из тренда у модниц. Они отлично смотрятся с джинсовыми шортами, объемными футболками и велосипедками, а также минималистичными платьями и сарафанами.
3. Козырьки
Козырьки – отличная альтернатива бейсболкам. Да, от солнечного удара они не защитят, но хотя бы лицо будет находиться в теньке. Круто будут смотреться с теннисными юбками и топами в стиле поло.
4. Панамы
Панамы из гардероба модниц не уходят круглый год. И если зимой и осенью их носили меховые и кожаные, то сейчас пришло время летних вариантов: джинсовые, кружевные, прозрачные. Варианты – на любой вкус.
Фото: Pinterest
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Палящее солнце просто вынуждает приобрести головной убор на лето, чтобы и от солнечного удара спастись, и волосы сохранить. Но сделать это можно не только с...
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