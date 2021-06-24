Жара ослабеет, но не везде. Какая погода будет в Беларуси в ближайшие дни, рассказали в Белгидромете

Источник материала: ОНТ

В выходные жара начнет ослабевать в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре.

24 июня тоже жарко. Красный уровень опасности сохранится и 25 июня по Гомельской и Могилевской областям.

25 июня ночью по западу, а днем на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Температура воздуха ночью будет +18…+23°C. Днем +29…+34°C, в Гомельской и Могилевской областях на большей части и местами на остальной территории ожидается +35…+36°C.

26 июня кратковременные дожди, местами грозы ожидаются на большей части Беларуси. Ночью прогнозируется +16…+22°C, днем +21…+28°C, по юго-востоку +29...+34°C, до +36°C – в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей.

27 июня пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью в отдельных районах возможны сильные дожди. Ночью будет от +13°C по западу до +22°C по востоку. Днем +21…+27, в юго-восточных районах - до +31°C.

В дальнейшем температурный фон по стране понизится до комфортных значений. 28-30 июня температура воздуха ночью ожидается +13…+19°C, днем +21…+28°C.

Фото: depositphotos.com









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