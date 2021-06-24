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Ревнивые питомцы: подборка смешных и милых снимков

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ревнивые питомцы: подборка смешных и милых снимков

Когда в доме появляется ребенок или второе животное, первый питомец начинает понимать, что столько внимания, как раньше, ему уже не будут оказывать. Поэтому котики и собачки включают свою изобретательность и всем своим видом пытаются показать, что им тоже нужна забота и любовь. Мы собрали 12 умилительных и забавных фото, где на мордочках питомцев большими буквами «написана» ревность.

1.


sad1st1cSmith 

2.


cleverfeather1992 

3.


FatherDefiler 

4.


pheelingood 

5.


Aidanrocks1 

6.


kjroundy 

7.


I82manycookies 

8.


hedgehogwithagun 

9.


Shaydoggy 

10.


Hotjamzz 

11.


catlover3434 

12.


fiddle_sticks_ 



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Когда в доме появляется ребенок или второе животное, первый питомец начинает понимать, что столько внимания, как раньше, ему уже не будут оказывать. Поэтому котики...
 
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