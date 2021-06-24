Ревнивые питомцы: подборка смешных и милых снимков

Источник материала: ОНТ

Когда в доме появляется ребенок или второе животное, первый питомец начинает понимать, что столько внимания, как раньше, ему уже не будут оказывать. Поэтому котики и собачки включают свою изобретательность и всем своим видом пытаются показать, что им тоже нужна забота и любовь. Мы собрали 12 умилительных и забавных фото, где на мордочках питомцев большими буквами «написана» ревность.

1.



sad1st1cSmith

2.



cleverfeather1992

3.



FatherDefiler

4.



pheelingood

5.



Aidanrocks1

6.



kjroundy

7.



I82manycookies

8.



hedgehogwithagun

9.



Shaydoggy

10.



Hotjamzz

11.



catlover3434

12.



fiddle_sticks_









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram