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Ревнивые питомцы: подборка смешных и милых снимков
Источник материала: ОНТ
Когда в доме появляется ребенок или второе животное, первый питомец начинает понимать, что столько внимания, как раньше, ему уже не будут оказывать. Поэтому котики и собачки включают свою изобретательность и всем своим видом пытаются показать, что им тоже нужна забота и любовь. Мы собрали 12 умилительных и забавных фото, где на мордочках питомцев большими буквами «написана» ревность.
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Когда в доме появляется ребенок или второе животное, первый питомец начинает понимать, что столько внимания, как раньше, ему уже не будут оказывать. Поэтому котики...
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