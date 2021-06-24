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На Лукомльской ГРЭС восстановлена работа 6 энергоблоков

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Лукомльской ГРЭС восстановлена работа 6 энергоблоков

Ситуация на Лукомльской ГРЭС под контролем уже работают шесть энергоблоков из восьми.


Напомним, вчера в энергосистеме страны возникла внештатная ситуация. Из-за аномально высоких температур воздуха на тепловой электростанции произошел пожар.

Почти на час без электричества осталась большая часть Могилевской и Витебской областей. Сейчас энергоснабжение в полностью восстановлено.

Под контролем и технологический процесс на «Нафтане» и «Полимире».

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Белэнерго»: «По оршанскому и могилевскому узлу сейчас выполняется реконструкция подстанции Могилев, с подключением и восстановлением энергоснабжения от подстанции Мирадино, и надежность снабжения этих регионов будет обеспечена на 100%».

Сейчас белорусская энергосистема в полном объеме обеспечивает потребности страны. На объектах «Белэнерго» приняты дополнительные меры безопасности. 

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Теги: Могилев
 
 
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Ситуация на Лукомльской ГРЭС под контролем – уже работают шесть энергоблоков из восьми. Напомним, вчера в энергосистеме страны возникла внештатная ситуация....
 
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