На Лукомльской ГРЭС восстановлена работа 6 энергоблоков

Источник материала: ОНТ

Ситуация на Лукомльской ГРЭС под контролем – уже работают шесть энергоблоков из восьми.





Напомним, вчера в энергосистеме страны возникла внештатная ситуация. Из-за аномально высоких температур воздуха на тепловой электростанции произошел пожар.

Почти на час без электричества осталась большая часть Могилевской и Витебской областей. Сейчас энергоснабжение в полностью восстановлено.

Под контролем и технологический процесс на «Нафтане» и «Полимире».

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Белэнерго»: «По оршанскому и могилевскому узлу сейчас выполняется реконструкция подстанции Могилев, с подключением и восстановлением энергоснабжения от подстанции Мирадино, и надежность снабжения этих регионов будет обеспечена на 100%».

Сейчас белорусская энергосистема в полном объеме обеспечивает потребности страны. На объектах «Белэнерго» приняты дополнительные меры безопасности.

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