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На Лукомльской ГРЭС восстановлена работа 6 энергоблоков
Источник материала: ОНТ
Ситуация на Лукомльской ГРЭС под контролем – уже работают шесть энергоблоков из восьми.
Напомним, вчера в энергосистеме страны возникла внештатная ситуация. Из-за аномально высоких температур воздуха на тепловой электростанции произошел пожар.
Почти на час без электричества осталась большая часть Могилевской и Витебской областей. Сейчас энергоснабжение в полностью восстановлено.
Под контролем и технологический процесс на «Нафтане» и «Полимире».
Сейчас белорусская энергосистема в полном объеме обеспечивает потребности страны. На объектах «Белэнерго» приняты дополнительные меры безопасности.
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Ситуация на Лукомльской ГРЭС под контролем – уже работают шесть энергоблоков из восьми. Напомним, вчера в энергосистеме страны возникла внештатная ситуация....
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