ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Майами обрушилось многоэтажное здание: есть пострадавшие

24.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Майами обрушилось многоэтажное здание: есть пострадавшие

ЧП в Майами. Обрушилось многоэтажное здание. На месте работают спасатели.

Есть данные о восьми пострадавших, которые доставлены в больницы. 

Дом расположен в небольшом прибрежном городке, примерно в 9 км к северу от Майами-Бич.

Пока не сообщается, что могло стать причиной аварии. В соцсетях появляются первые кадры произошедшего.

По словам одного из очевидцев, десятки пожарных спасали людей прямо с балконов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП в Майами. Обрушилось многоэтажное здание. На месте работают спасатели. Есть данные о восьми пострадавших, которые доставлены в больницы.  Дом расположен в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Диетолог назвала самое подходящее блюдо в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by