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В Майами обрушилось многоэтажное здание: есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
ЧП в Майами. Обрушилось многоэтажное здание. На месте работают спасатели.
Есть данные о восьми пострадавших, которые доставлены в больницы.
Дом расположен в небольшом прибрежном городке, примерно в 9 км к северу от Майами-Бич.
Пока не сообщается, что могло стать причиной аварии. В соцсетях появляются первые кадры произошедшего.
По словам одного из очевидцев, десятки пожарных спасали людей прямо с балконов.
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ЧП в Майами. Обрушилось многоэтажное здание. На месте работают спасатели. Есть данные о восьми пострадавших, которые доставлены в больницы. Дом расположен в...
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