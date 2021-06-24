В Майами обрушилось многоэтажное здание: есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

ЧП в Майами. Обрушилось многоэтажное здание. На месте работают спасатели.

Есть данные о восьми пострадавших, которые доставлены в больницы.

Дом расположен в небольшом прибрежном городке, примерно в 9 км к северу от Майами-Бич.

Пока не сообщается, что могло стать причиной аварии. В соцсетях появляются первые кадры произошедшего.

По словам одного из очевидцев, десятки пожарных спасали людей прямо с балконов.

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