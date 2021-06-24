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Жителя Жлобина наказали тремя годами лишения свободы за комментарий под видеороликом о милиции

24.06.2021 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гомельский областной суд (судья Анатолий Сотников) 24 июня приговорил 32-летнего жителя Жлобина, который до задержания работал на Белорусском металлургическом заводе, к трем годам лишения свободы за «разжигание розни» (статья 130 Уголовного кодекса).

Жителя Жлобина наказали тремя годами лишения свободы за комментарий под видеороликом о милиции

Разжиганием розни следствие и суд посчитали комментарий, который Сергей Трещенко оставил под видеороликом «Искусственный интеллект снимает маски с ОМОН». Обвиняемый перепостил ролик на свою страницу в сети «ВКонтакте» и оставил комментарий: «Нужно вычистить все их счета, взять на них кредиты, а деньги передать в детдома, многодетным семьям и нуждающимся».

На суде присутствовал гомельский волонтер Илья Миронов, который поделился с БелаПАН аудиозаписью процесса.

По мнению обвинения — сотрудника прокуратуры Мохорева, обвиняемый оставил этот комментарий, «разделяя и придерживаясь идей социальной нетерпимости». «Комментарий был провокационным, направленным на то, чтобы вызвать у одной группы граждан вражду к другой группе, разжигая дискриминацию в отношении сотрудников правоохранительных органов, унижая их достоинство, вызывая антипатию, отвращение и ненависть», — сказал Мохорев.

Обвиняемый состоит на учете как склонный к захвату зданий, заложников, агрессии и как склонный к экстремистской деятельности.

В последнем слове он просил не лишать его свободы, говорил, что признает вину и раскаивается. «Это самая глупая ошибка в моей жизни. Я не хотел никому причинить зла. И не причинил. Это было на всплеске эмоций. Я не вправе оценивать и осуждать этих людей. Мой проступок — пример того, что так делать нельзя. Прошу у вас наказания, не связанного с лишением свободы. Я сделал вывод, такое больше не повторится. Дайте мне возможность вернуться к любимым детям и жене. Простите, извините меня», — сказал Трещенко.

 
 
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Гомельский областной суд (судья Анатолий Сотников) 24 июня приговорил 32-летнего жителя Жлобина, который до задержания работал на Белорусском металлургическом...
 
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