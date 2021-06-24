Гомельчанина задержали за публичное оскорбление милиционера

Источник материала: БелТА

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали за публичное оскорбление сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В мае в одной из публичных групп соцсети "ВКонтакте" была размещена публикация с фото сотрудника милиции из Брестской области. Через несколько дней один из пользователей оставил под снимком оскорбительный комментарий. "Чуть позже комментатор, понимая, что нарушает закон, удалил не только текст, но и целиком свою страницу в соцсети, пытаясь скрыть данные", - рассказали в УВД.

Однако оперативники управления по Гомельской области ГУСБ МВД установили личность пользователя. Им оказался 37-летний водитель одного из гомельских ООО, занимающихся пассажирскими перевозками. Мужчину задержали.

"Появлению сотрудников милиции он был немало удивлен. Надеялся, что удалением своей страницы в интернете полностью себя обезопасил", - отметили в отделении информации и общественных связей.

Мужчина признал, что размещал оскорбительный комментарий, и извинился перед милиционером.

По факту публичного оскорбления сотрудника ОВД проводится проверка.-0-