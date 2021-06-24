ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельчанина задержали за публичное оскорбление милиционера

24.06.2021 17:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали за публичное оскорбление сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В мае в одной из публичных групп соцсети "ВКонтакте" была размещена публикация с фото сотрудника милиции из Брестской области. Через несколько дней один из пользователей оставил под снимком оскорбительный комментарий. "Чуть позже комментатор, понимая, что нарушает закон, удалил не только текст, но и целиком свою страницу в соцсети, пытаясь скрыть данные", - рассказали в УВД.

Однако оперативники управления по Гомельской области ГУСБ МВД установили личность пользователя. Им оказался 37-летний водитель одного из гомельских ООО, занимающихся пассажирскими перевозками. Мужчину задержали.

"Появлению сотрудников милиции он был немало удивлен. Надеялся, что удалением своей страницы в интернете полностью себя обезопасил", - отметили в отделении информации и общественных связей.

Мужчина признал, что размещал оскорбительный комментарий, и извинился перед милиционером.

По факту публичного оскорбления сотрудника ОВД проводится проверка.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае в одной из публичных групп соцсети "ВКонтакте" была размещена публикация с фото сотрудника милиции из Брестской области. Через несколько дней один из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Майами обрушилось многоэтажное здание: есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by