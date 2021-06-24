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Асфальту тоже хочется дышать
Источник материала: Партизан
Жара преподносит очередные сюрпризы и качество дорожного покрытия дарует нам бугры в виде трамплинов. Беларусь за МКАДом
В Пчельнике (Борисовский район) любителям экстремального спорта теперь точно есть, чем заняться. Будьте внимательны и осторожны при движении!, иронизирует ТК Беларусь за МКАДом, публикуя фото
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Жара преподносит очередные сюрпризы и качество дорожного покрытия дарует нам бугры в виде трамплинов. Беларусь за МКАДом
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