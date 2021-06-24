



«Мне кажется, в какой-то момент они (власти РФ. — БелаПАН.) зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет. И, конечно, это не вопрос им от нас, но это вопрос для лидеров и ответственных лиц в Москве», — сказала она.





Фишер верит в разрешение кризиса в Беларуси в пользу народа, поскольку «просто невозможно, чтобы лидер, режим работали вразрез с целями людей в течение продолжительного времени».



