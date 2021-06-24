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Специалисты оценивают масштабы аварии на Лукомльской ГРЭС в Беларуси

24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси специалисты оценивают масштабы аварии на Лукомльской ГРЭС. Напомним, из-за аномальной жары на предприятии загорелся вспомогательный трансформатор. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Электроснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено. В пострадавших районах работают оперативные штабы. Специалисты оценивают масштабы аварии.

Пожар случился из-за аномальной жары, которая не спадает уже несколько дней. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось около часа. Пострадавших нет. В местных больницах сработали дизельные генераторы, и пациенты продолжали получать всю необходимую помощь.

«Атомная электростанция позволила локализовать быстрее последствия возникшего инцидента, вовремя запитать всех потребителей за счет того, что отключившаяся нагрузка при отключении блоков Лукомльской ГРЭС была в два раза фактически меньше, чем, если бы она была при отсутствии атомной станции. Последствия тогда были бы хуже», – заявил первый заместитель генерального директора главный инженер «Белэнерго» Владимир Бобров.

Белорусские энергетики уже несколько дней работают в усиленном режиме. Они дополнительно осматривают оборудование и самые загруженные линии электропередачи.

В Беларуси и сегодня объявлен красный уровень опасности из-за жары. Ситуацию осложняют лесные пожары: из-за падающих деревьев могут быть повреждены линии электропередачи. Посещать леса сейчас нельзя в 91 районе.

Сейчас в стране самый теплый июнь за всю историю метеонаблюдений. А это – 120-130 лет. Обычно температурные рекорды фиксируют в июле-августе.



 
 
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Белорусские энергетики уже несколько дней работают в усиленном режиме. Они дополнительно осматривают оборудование и самые загруженные линии электропередачи.
 
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