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Специалисты оценивают масштабы аварии на Лукомльской ГРЭС в Беларуси
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси специалисты оценивают масштабы аварии на Лукомльской ГРЭС. Напомним, из-за аномальной жары на предприятии загорелся вспомогательный трансформатор. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Электроснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено. В пострадавших районах работают оперативные штабы. Специалисты оценивают масштабы аварии.
Пожар случился из-за аномальной жары, которая не спадает уже несколько дней. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось около часа. Пострадавших нет. В местных больницах сработали дизельные генераторы, и пациенты продолжали получать всю необходимую помощь.
Белорусские энергетики уже несколько дней работают в усиленном режиме. Они дополнительно осматривают оборудование и самые загруженные линии электропередачи.
В Беларуси и сегодня объявлен красный уровень опасности из-за жары. Ситуацию осложняют лесные пожары: из-за падающих деревьев могут быть повреждены линии электропередачи. Посещать леса сейчас нельзя в 91 районе.
Сейчас в стране самый теплый июнь за всю историю метеонаблюдений. А это – 120-130 лет. Обычно температурные рекорды фиксируют в июле-августе.
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Белорусские энергетики уже несколько дней работают в усиленном режиме. Они дополнительно осматривают оборудование и самые загруженные линии электропередачи.
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