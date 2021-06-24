Хуже всего редакторам и фотографам. Рейтинг востребованности профессий в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В государственной службе занятости открыты более 70 тысяч вакансий по всей стране. Если провести сравнительный анализ, какие тенденции можно отметить, это много или мало?





Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это много, мы сейчас на пике находимся спроса на рабочую силу. В 2015 году примерно 27-28 тысяч вакансий было. Сегодня около 80 тысяч, причем вакансии совершенно разные. Но что одинаковое и тогда было, и сейчас – примерно 65 % вакансий – это именно рабочие специальности. То есть рабочие больше востребованы на рынке труда. Им быстрее получается найти место работы и зарплаты, кстати, там тоже достаточно хорошие.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

У нас есть рейтинг самых востребованных профессий в Беларуси. Это водитель, продавец, швея, уборщик помещений, инженер, фельдшер, ветеринарный врач, животновод, арматурщик. Как видим, больше всего спрос именно на такие профессии. Не хватает рук.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может, все-таки нет какого-то баланса определенного по подготовке этих кадров?

Олег Токун:

Безусловно, дисбаланс на рынке труда существует. Именно потому что мы хотим получать профессию, специальности в соответствии с какими-то нашими пожеланиями, а практика, экономика, предприятия свои требования предъявляют. И поэтому, в том числе и нам приходится менять профессии или обрастать новыми компетенциями.

Алеся Лакина:

А как часто в наших профтехучилищах меняется набор специальностей?





Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Как правило, ежегодно мы комментируем специальности и профессии, которые реализуются в профессионально-технических училищах. Например, в этом году приостановлена подготовка по 150 профессиям, при этом по 135 она возобновлена. Поэтому рынок этот достаточно динамичен. То же самое касается и системы среднего специального образования, высшего образования. Мы стараемся успевать за тенденциями современного рынка.

Ольга Бурлакова:

Сами сотрудники службы занятости Минска проанализировали заявки нанимателей и составили такой небольшой прогноз на то, что в ближайшем будущем будет востребовано. Либо уже эти заявки лежат и наши телезрители, если кто-то как раз ищет работу, может сейчас внимательно послушать. Итак, в 2021 году самые востребованные профессии в Минске – это бухгалтер, воспитатель, врач. Также активно ищу инженера-конструктора, инженера-программиста, медицинских сестер, как всегда, не хватает, они востребованы. Педагога дополнительного образования разыскивают, учителя, фармацевта и фельдшера. Собственно вот, пожалуйста.

Алеся Лакина:

В топ востребованных в столице профессий вошли также водитель автомобиля, каменщик, кондитер, маляр, наладчик оборудования, штукатур и электрогазосварщик. А хуже всего в этом году придется рекламным агентам, редакторам, риелторам, учетчикам, художникам, экспедиторам, радиомеханикам, сборщикам обуви и фотографам.

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