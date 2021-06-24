Суд по делу блогера Тихановского проходит в Гомеле – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский блогер Сергей Тихановский, обвиняемый в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов, принял участие в слушании дела в Гомельском областном суде.

Кроме него в уголовном деле также фигурируют Николай Статкевич, Артем Саков, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович и Игорь Лосик.

По данным Генпрокуратуры Беларуси, ущерб государству от действий Тихановского и его сообщников составил более трех миллионов рублей.

Накануне начала процесса следователи взяли подписки о неразглашении у адвокатов, запретив им сообщать статьи предъявленного подсудимым обвинения. Перед началом заседания суда власти оцепили здание изолятора, к которому приехали европейские дипломаты, а также сотрудники госСМИ.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа 2020 года. По официальным данным, объявленным ЦИК страны, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Жена Тихановского Светлана оказалась на втором месте. Сразу после окончания выборов по всей стране начались протестные акции несогласных с их результатами.

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