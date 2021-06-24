Грязь вывозят сутками: очевидец о последствиях наводнения в Крыму - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В штабе волонтерского движения, который оказывает помощь пострадавшим при наводнении, действуют пять волонтерских организаций ― "Добро мира", "Волонтеры Крыма", "Молодая гвардия", "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы" и Всероссийский студенческий корпус спасателей. "Очень серьезные ребята, своя техника, все экипированы, молодцы", рассказал Беляков.

"17 числа фактически ситуация вышла из-под контроля в Керчи в связи с наводнением, ребята сразу, молодежь вся, в штаб прибыли, начали работать. В общем, сейчас в городе есть войска, есть МЧС, вывозят весь этот ил, всю эту грязь, ликвидируют. Группа есть специальная, которая откачивает воду, и группа, которая помогает жителям, населению", ― сообщил Беляков.

Собеседник Sputnik рассказал о том, как в город приезжает гуманитарная помощь, ее приносят люди, помогают финансами, привозят отдельное питание для волонтеров, "все поставлено на широкую ногу". Публицист также пообщался с местными жителями о возможных причинах наводнения.

Заросшие каналы и камыш выше человека

"В первую очередь, здесь, конечно, вина в том, что не были расчищены никакие эти каналы. Как я поговорил, буквально 8 лет назад были капитальные работы, строительство очистных таких моментов не велось. Каждый год проводились небольшие работы, но я вот сегодня походил, посмотрел: каналы заросли просто диким бурьяном, там ветки, камыш в два человеческих роста, река здесь тоже рядом – там деревья чуть ли не посередине растут. Это большие проблемы, сейчас военные начали все это чистить. Если бы это было в порядке, ничего такого не произошло", ― рассказал Беляков.

По его сведениям, среди местных жителей в Керчи нет смертельных случаев, но "пострадало очень много людей, испорчено колоссальное количество жилищного фонда". 180 человек разместили в гостиницах, более 300 домов подтоплено. "Я сегодня смотрел гаражи – затоплены были до половины. Все ямы гаражные тоже затоплены", сказал Беляков.

Дисциплина и спартанские условия

"Очень много работы, большие ресурсы должны привлекаться… Люди объединяются, вчера еще не знали друг друга, сегодня вместе работают, очень высокий уровень дисциплины, ведется круглосуточное дежурство, условия проживания здесь достаточно спартанские, но ребята работают, даже делают ремонт в своих помещениях, власти кое-какую помощь волонтерам оказывают – обеспечивают бензином передвижения. Сегодня узнал – есть такие волонтеры на автомобилях, которые просто приезжают и развозят кого и куда надо", ― рассказал Беляков.

Центр изучения перспектив интеграции стран-участниц ЕАЭС, которым занимается собеседник Sputnik, открыл благотворительный фонд, "Крым хоть и далеко от Беларуси, но белорусы протягивают руку дружбы", пояснил Беляков.

Тем временем, в Керчи опять обещают грозы и дождь, все в ожидании, что опять начнутся ливни, добавил собеседник Sputnik.

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