Павел Усов объяснил, что означает введение военного положения в условиях санкций

Источник материала: Салiдарнасць

Введение военного положения в условиях санкций может означать подготовку режима к ухудшению социально-экономической ситуации в стране, считает политолог.

– Все для «фронта», – пишет Павел Усов. – Среди эффектов санкций и внутренних чрезвычайных мер могут быть: дефицит, сокращение зарплат, введение трудодней на производства и продовольственных карточек (ваучеров на товары), выплаты в виде натуральных продуктов.

Напомним, сегодня во время посещения Гродненской области Лукашенко не исключил введения военного положения и предупредил главу Гродненщины, что «никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно».