|
Павел Усов объяснил, что означает введение военного положения в условиях санкций
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Введение военного положения в условиях санкций может означать подготовку режима к ухудшению социально-экономической ситуации в стране, считает политолог.
– Все для «фронта», –
Напомним, сегодня во время посещения Гродненской области Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дефицит, сокращение зарплат, трудодни…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)