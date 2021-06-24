Латушко: «Впервые в истории Европа вводит настолько мощные меры против режима»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик назвал секторальные санкции ЕС бескомпромиссным шагом объединенной Европы в поддержку бескомпромиссных белорусов.





– 320 дней белорусы продолжают бороться за свои права, свободу и будущее. Это долгий путь, который мы идем вместе – и мы дойдем до победы, – уверен Павел Латушко.

Политик отметил: бескомпромиссность белорусов подталкивает мир к таким же бескомпромиссным и решительным шагам.

– Секторальные санкции Европейского союза – это именно такой шаг. Впервые в истории Европа вводит настолько мощные меры против диктаторского режима.

Секторальные санкции коснутся нефтяной, калийной, табачной и финансовой сфер, а также технологий слежки и контроля, технологий двойного назначения для военного использования.

Мы не должны останавливаться, пока не будут выполнены все требования белорусского народа, – подытожил Павел Латушко.