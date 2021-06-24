Латушко: «Впервые в истории Европа вводит настолько мощные меры против режима»

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Салiдарнасць
Политик назвал секторальные санкции ЕС бескомпромиссным шагом объединенной Европы в поддержку бескомпромиссных белорусов.
– 320 дней белорусы продолжают бороться за свои права, свободу и будущее. Это долгий путь, который мы идем вместе – и мы дойдем до победы, – уверен Павел Латушко.
Политик отметил: бескомпромиссность белорусов подталкивает мир к таким же бескомпромиссным и решительным шагам.
– Секторальные санкции Европейского союза – это именно такой шаг. Впервые в истории Европа вводит настолько мощные меры против диктаторского режима.
Секторальные санкции коснутся нефтяной, калийной, табачной и финансовой сфер, а также технологий слежки и контроля, технологий двойного назначения для военного использования.
Мы не должны останавливаться, пока не будут выполнены все требования белорусского народа, – подытожил Павел Латушко.
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Политик назвал секторальные санкции ЕС бескомпромиссным шагом объединенной Европы в поддержку бескомпромиссных белорусов.