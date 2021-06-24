Ралли не получилось: почему легализация Bitcoin в Сальвадоре далеко не так важна, как кажется

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Крипторынок еще крайне незрел. Объемы торгов ВТС несравнимо меньше, чем на фондовом рынке, а механизм обнаружения цены еще не сложился: собственно, отчасти поэтому Комиссия по ценным бумагам США так упорно отказывается одобрять биткоиновые ETF (криптобиржевые фонды).

Но, пожалуй, главная проблема — сами криптотрейдеры: среди них очень много новичков, эмоциями которых легко манипулировать. Этим пользуются так называемые «киты» (крупные инвесторы) и маркет-мейкеры, умело организуя ралли и обвалы на базе подходящих новостных поводов. Вполне вероятно, что история с Сальвадором относится именно к этой категории событий.

Исторический день в истории крипто?

5 июня президент Сальвадора Найиб Букеле обратился к участникам Bitcoin-конференции в Майами по видео, заявив, что вот-вот направит в Конгресс страны предложение о признании биткоина официальной валютой наряду с долларом США. Также Букеле сказал, что совместно с платформой цифровых кошельков Strike будет создана новая финансовая инфраструктура на базе BTC.

Сказано — сделано: 9 июня сальвадорский Конгресс утвердил предложение. Крипторынок отреагировал бурно: цена выросла с $31 300 до $38 300. Криптобиржа Crypto.com даже назвала этот день «историческим», а в Reddit кто-то даже высказал предположение, что Сальвадор сможет стать новой Швейцарией.

Увы, дальнейшее развитие событий в Сальвадоре показало, что энтузиазм трейдеров был преждевременным.



Почему бычье ралли закончилось, так и не начавшись: две причины

На первый взгляд, событие действительно знаковое: первая в мире страна официально признала биткоин. Однако на деле можно выделить три причины, по которым из затеи Букеле ничего революционного, скорее всего, не выйдет.

Во-первых, механизм внедрения биткоина как официальной валюты в Сальвадоре совершенно не продуман. Статья 7 нового закона гласит, что «все экономические агенты в стране обязаны принимать Bitcoin в качестве средства оплаты товаров и услуг», причем на внедрение необходимой для этого инфраструктуры давалось лишь 80 дней. Каким образом владельцы бизнеса должны обеспечить поддержку BTC — непонятно.

Правительство поняло, что погорячилось, и обратилось за поддержкой во Всемирный банк — который, однако, отказал, ссылаясь на такие проблемы Bitcoin, как недостаток прозрачности и воздействие майнинга на окружающую среду. Своими силами, без гранта Всемирного банка, Сальвадору вряд ли удастся внедрить биткоин в экономику за три месяца.

Вторая причина — в самом Сальвадоре. Это страна со сравнительно маленьким ВВП (106-е место из 195 возможных по версии ВМФ), 20% которого составляют денежные переводы сальвадорцев, работающих за границей. В этом контексте президента Букеле можно понять: мигранты платят высокие комиссии, отправляя деньги своим семьям через банк или Western Union, а переводы в крипто позволили бы сократить эти издержки.

Возможно, именно из-за комиссионной нагрузки на переводы и было решено легализовать биткоин — хотя нельзя забывать и о маркетинговой составляющей, конечно. Обращение президента к публике на конференции в Майами было блестящим ходом: крупнейшие СМИ мира вдруг начали писать о Сальвадоре в позитивном ключе, хотя до этого страна была известна в основном самым высоким числом убийств на долю населения в мире.

Достигнув пика в $38 300 10 июня, цена за несколько часов откатилась до $36 000, а к 13 июня — до $35 000. Возникает интересный вопрос: насколько органическим было «сальвадорское» ралли?

Не обошлось без китов?

Комментирует Алексей Короленко, директор по маркетингу регулируемой криптобиржи FREE2EX:

«Киты и маркет-мейкеры не упускают возможности заработать на новостных поводах. Некоторые даже считают, что они заранее знают, когда и какие новости будут опубликованы, а то и непосредственно контролируют создание новостного фона. Это позволяет им выставлять рыночные ордера соответствующим образом.

Перевод BTC в статус легальной валюты — как раз такой повод. Представьте: маркет-мейкеры ожидают энтузиазма в комьюнити и начинают покупать BTC, чтобы дать начальный толчок роста цены.

Обычные трейдеры, почуяв «to the moon», тоже бросаются покупать монеты, и вскоре образуется эффект лавины: китам уже не нужно ничего покупать, потому что цена летит вверх и без них.

Наконец, когда курс достигнет удовлетворительного для китов уровня, они начинают продавать биткоин с прибылью, и ралли сменяется падением. Конечно, мы не можем знать точно, что в случае с Сальвадором дела обстояли именно так, но по факту ничего значимого не произошло — просто взрыв энтузиазма на пустом месте».

Действительно, в последующие дни в сети появились критические комментарии экспертов по поводу нового закона. Так, Fortune подчеркивал «дыры» в тексте нового закона, а Wall Street Journal назвал всю затею «большой ошибкой».

Не поддавайтесь на манипуляции

Как обычным трейдерам и инвесторам защититься от махинаций маркет-мейкеров? Продолжает Алексей Короленко:

«Безусловно, стоит следить за крипто-новостями, а также подписаться в Twitter на Илона Маска: его твиты становятся катализаторами событий на рынке. Однако само содержание новостей нужно анализировать критически: действительно ли произошло нечто важное, или же можно ожидать лишь кратковременного «пампа»? В любом случае важно не запрыгивать в ралли, если оно уже близко к пику: скорее всего, цена упадет, а в случае рыночных манипуляций — упадет сильно».

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