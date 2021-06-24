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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитик о санкциях: Будет больно, возможно, очень больно Есть два возможных сценария развития ситуации.

- Да, похоже на то. В опубликованном пресс-релизе есть такой термин – дополнительные ограничения относительно поставок нефтепродуктов, калийных удобрений. На данный момент пока не очень понятно, о каких ограничениях идет речь.Возьмем, например, поставку нефтепродуктов в Евросоюз. Поставки нефтепродуктов несколько месяцев назад уже были переориентированы с портов балтийских стран на российскую Усть-Лугу.Не хватает пока конкретики о поставках калийных удобрений: речь идет только о запрете покупки или о запрете транзита. По эффекту эти два решения несопоставимы.Если мы говорим, что Европа отказывается покупать калийные удобрения – это приблизительно 8% белорусского экспорта калийных удобрений; беда, но не трагедия.Если же речь пойдет о запрете транзита, то через Клайпеду проходит подавляющая часть всего белорусского экспорта в любых направлениях: Индия, Китай, Бразилия, то это будет совершенно другая история. Разница в том, что будет или просто больно, или очень больно.- Можно оценивать, просто я не проводил расчеты. Могу порекомендовать только посмотреть подсчеты, сделанные Ириной Юзвак. По ее подсчетам, потери от уже принятых санкций Евросоюза и США могут составить до 7% ВВП. А в случае введения дополнительных санкций против Мозырского НПЗ и "Беларуськалия" – до 12-14% ВВП.- Дело не в надежде. Мы очень хорошо помним, чем вызваны два последних пакета санкций: четвертый и секторальный – сделано это после посадки самолета Raynair; не будь посадки самолета даже при том уровне репрессий, которые мы наблюдали с лета 2020 года, не было бы этих санкций.Но власти очень любят стрелять себе в ногу, поэтому нельзя исключать очередной необдуманный шаг, способный вызвать резкое ухудшение отношений с Западом.Есть два возможных сценария: учудить еще что-то, в очередной раз поразив весь мир, вызвав на себя максимально жесткие санкции – вплоть до исключения банков из системы SWIFT; если ничем новым поражать не будут, то санкции, скорее всего, будут расширяться потихоньку, в частности, могут расширяться персональные списки.