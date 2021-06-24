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Лукашенко прокомментировал «вой» соседних государств из-за роста контрабанды белорусских сигарет
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся», - заявил Александр Лукашенко на предприятии «Ханчицы-Неман», принадлежащем Гродненской табачной фабрике «Неман».
По его мнению, в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция, страны пытаются защитить свои рынки, и это одна из причин, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет.
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По его мнению, в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция.
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