Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся», - заявил Александр Лукашенко на предприятии «Ханчицы-Неман», принадлежащем Гродненской табачной фабрике «Неман».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко прокомментировал «вой» соседних государств из-за роста контрабанды белорусских сигарет По его мнению, в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция.

По его мнению, в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция, страны пытаются защитить свои рынки, и это одна из причин, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет.