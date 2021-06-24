В Беларуси возбудили первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов. Ответственность за такие нарушения была введена с 19 июня после вступления в силу изменений в Уголовном кодексе, сообщили в Комитете госконтроля.

Дело заведено в отношении бобруйского рекламного предприятия, которое не уплатило в фонд социальной защиты обязательные страховые взносы в размере около 375 тыс. руб.

Также, как отметили в КГК, компанию могут привлечь по ч. 2 ст. 243 УК Беларуси за уклонение от уплаты налогов посредством выдачи зарплаты «в конверте» более чем сотне сотрудников.