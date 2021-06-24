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Под завалами слышны крики. Многоэтажный жилой дом обрушился в Майами

24.06.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Майами произошло частичное обрушение высотного здания, в данный момент идет спасательная операция. На месте происшествия работает около 80 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под завалами слышны крики. Многоэтажный жилой дом обрушился в Майами

Очевидцы рассказывают, что под завалами слышны крики, многих людей спасатели снимают с балкона дома. ЧП произошло в районе 3 часов ночи по местному времени. Известно, что обрушившийся 12-этажный дом построен в 1981 году. Что стало причиной аварии, пока неясно.

 
 
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Новости США. В Майами произошло частичное обрушение высотного здания, в данный момент идет спасательная операция. На месте происшествия работает около 80 единиц...
 
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