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Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.
На совещании по вопросам развития Гродненской области как представители руководства правительства, Администрации Президента, госорганов, так и руководители местной вертикали. В центре внимания участников мероприятия – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко считает крайне важным, чтобы нынешнее поколение управленцев, руководителей на местах заложило прочный экономический фундамент для будущего развития страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Местные жители, узнав о том, что глава государства посещает их район, не упустили возможности задать вопросы Президенту. Александр Лукашенко тепло пообщался с людьми. Рассказал о своей поездке и об итогах проведенного совещания.
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Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет
Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район, сообщили в программе...
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