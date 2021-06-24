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Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет

24.06.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.

Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет

На совещании по вопросам развития Гродненской области как представители руководства правительства, Администрации Президента, госорганов, так и руководители местной вертикали. В центре внимания участников мероприятия – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко считает крайне важным, чтобы нынешнее поколение управленцев, руководителей на местах заложило прочный экономический фундамент для будущего развития страны.

Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем

Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы сказал иначе это: перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие. Кстати, мы полдня посвятили этому вопросу и видели, в частности в Зельвенском районе, те точки роста, которые обеспечат не только доход, развитие Свислочи, но и Гродненской области в целом. Это гигантские, масштабные проекты. Перед правительством, напоминаю, и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям. То есть каждый губернатор должен достать и положить народу «в подарок» крупный инвестиционный проект в течение пяти лет. А вот председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя. Да еще и сами же не собираетесь туда. Это будет при вашей жизни – объект, которым мы должны будете гордиться.

Президент на Свислочской сельхозтехнике: к новому году здесь должен быть наведен порядок. Почти идеальный

Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет

Местные жители, узнав о том, что глава государства посещает их район, не упустили возможности задать вопросы Президенту. Александр Лукашенко тепло пообщался с людьми. Рассказал о своей поездке и об итогах проведенного совещания.

 
 
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Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район, сообщили в программе...
 
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