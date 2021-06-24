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Минчанин на протяжении двух лет мошенническим путем похищал деньги граждан
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан мужчина, который на протяжении двух лет мошенническим путем похищал деньги граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В ходе разбирательств было установлено, что 32-летний мужчина действовал по следующей схеме: размещал объявления об оказании электромонтажных услуг на нескольких интернет-площадках, клиенты ему звонили, договаривались о работе и цене, он брал с них деньги, а после не выходил на связь.
Оперативникам известно уже о 5 пострадавших. Общая сумма ущерба устанавливается. Ранее минчанин не привлекался к уголовной ответственности.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за мошенничество.-0-
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Оперативникам известно уже о 5 пострадавших. Общая сумма ущерба устанавливается. Ранее минчанин не привлекался к уголовной ответственности.
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