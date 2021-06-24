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Депутат Савиных - айтишникам: Работаете на государство или пакуете чемоданы

24.06.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей Андрей Савиных по время круглого стола в пресс-центре Sputnik Беларусь высказался по поводу санкций ЕС, геополитики и коснулся перспектив ИТ-сектора.

Депутат Савиных - айтишникам: Работаете на государство или пакуете чемоданы
Рассуждения он опубликовал на своём сайте. По мнению депутата, айтишникам, которые не будут работать на белорусскую экономику, придется паковать чемоданы. И объяснил, почему.

По мнению Андрея Савиных, в мире «идет процесс формирования макрорегионов. Это определенные экономические пространства со своими экономическими законами и правилами и своим разделением труда». 

При этом «каждый макрорегион, США и ЕС — не исключение, кроме стратегии собственного развития, проводит контрстратегии, стараясь затормозить развитие других регионов», — объясняет депутат. 

"Деление мира на макрорегионы исключит возможность в будущем производить ИT-продукт, особенно высокотехнологичный и стратегический, в одном макрорегионе и продавать его в другом. Это просто будет запрещено по соображениям безопасности.

А это значит, что та часть ИT-сектора Беларуси, которая работает на американский рынок, должна будет переориентироваться на наш рынок либо уехать.

Почему? Потому что работать из Беларуси на американский рынок через 5 лет будет просто невозможно. И более того, запрещать будет не белорусское, а американское правительство.

Айтишники должны четко понять: либо они находят нишу здесь и начинают работать на собственную промышленность и экономику, либо пакуют чемоданы и переезжают ближе к месту своих заказчиков и потребителей. Это как раз таки не политическая, а экономическая реальность", - цитирует "народного" избранника dev.by
 
 
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Депутат Палаты представителей Андрей Савиных по время круглого стола в пресс-центре Sputnik Беларусь высказался по поводу санкций ЕС, геополитики и коснулся...
 
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