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Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вечер 24 июня

24.06.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси обещают грозы, град и ветер. А где-то они бушуют прямо сейчас.

24 июня (четверг) в период с 16 до 21 часов на большей части территории страны, Минской области и в Минске ожидаются грозы, сообщили в Белгидромете.

При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

МЧС просит белорусов по возможности не выходить на улицы во время грозы.

А стихия уже бушует в Сморгони и Молодечно, Лельчицы готовятся




  
Вчера гроза уже устроила настоящие наводнения на улицах Гродно. 23 июня вечером в Гродно пришла гроза. Ливень был такой силы, что многие улицы просто затопило. А позавчера стихия буйствовала в Польше.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси обещают грозы, град и ветер. А где-то они бушуют прямо сейчас.
 
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