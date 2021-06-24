Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вечер 24 июня

24 июня (четверг) в период с 16 до 21 часов на большей части территории страны, Минской области и в Минске ожидаются грозы, сообщили в Белгидромете.





При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.





МЧС просит белорусов по возможности не выходить на улицы во время грозы.





А стихия уже бушует в Сморгони и Молодечно, Лельчицы готовятся

















Вчера гроза уже устроила настоящие наводнения на улицах Гродно . 23 июня вечером в Гродно пришла гроза. Ливень был такой силы, что многие улицы просто затопило. А позавчера стихия буйствовала в Польше.



