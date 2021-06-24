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Очередные тг-каналы и чат стали "экстремистскими"

24.06.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси очередные тг-каналы и чаты признаны "экстремистскими".

Служба информации прокуратуры города Минска сообщает, что это “Лебяжий 97%”, “Лебяжий 97% чат” и “Центральный 97%”. 

Заявление в суд подала прокуратура Центрального района Минска. Она анализировала "информационные сообщения" в тг-каналах, чате и нашла в них призывы "к участию в несанкционированных массовых мероприятиях", к участию в "хулиганских действиях", оскорбления, угрозы силовикам и чиновникам, "разжигание социальной вражды" и т.д.

Суд Центрального района "заявленные требования удовлетворил в полном объеме". Копии решений сразу же отправили в Мининформ для включения тг-каналов и чата в республиканский список экстремистских материалов.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси очередные тг-каналы и чаты признаны "экстремистскими".
 
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