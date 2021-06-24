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УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

24.06.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА на своём официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.

Начиная с предстоящего сезона-2021/2022 правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счёта в двухматчевом противостоянии победителем признаётся тот коллектив, который забил больше голов в гостях.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует изменить правило выездного гола. По задумке голы на выезде учитывались бы только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух встреч назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не имела бы преимущества выездного гола.
 
 
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УЕФА на своём официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.
 
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