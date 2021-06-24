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За мобильник и шпаргалку: двух абитуриентов выгнали с ЦТ по математике
24.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Двое абитуриентов удалены из аудиторий во второй день сдачи централизованного тестирования по математике, рассказала Sputnik консультант управления профессионального образования Минобразования Беларуси Ремма Герловская.
Всего во второй день тесты по предмету собирались написать 9744 человека, не пришли к назначенному часу 534 записавшихся. За мобильный телефон и шпаргалку из аудитории удалили двоих человек.
"Еще три человека не прошли по медпоказаниям, а значит, смогут прийти и сдать предмет в резервные дни (16 и 18 июля – Sputnik)", – пояснила Герловская.
Напомним, в первый день ЦТ по математике написали больше 22 тысяч человек. Одному из них во время тестирования
Выходной от ЦТ
В пятницу 25 июня в Беларуси выходной от централизованного тестирования. За это время абитуриенты, поступающие, например, в медуниверситеты, смогут лучше подготовиться к тесту по биологии, который назначен на субботу 26 июня.
Этот тест обычно пишут два часа. В текущем году из ЦТ по биологии из части А убрали 10 заданий (раньше их было 38, сейчас – 28), а в часть В добавили 4 – теперь 16 вместо 12.
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Второй день тестирования по этому предмету оказался более неспокойным, хоть его писали в два раза меньше человек, чем в первый.
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