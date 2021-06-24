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Фонтаны, пляжи и аквапарки: как минчане спасаются от жары – видео с дрона
24.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Аномальная жара в Беларуси сохраняется уже несколько дней. По всей стране фиксируются температурные рекорды. Минчане поспешили освежиться – у фонтанов, на пляжах и в аквапарках. Смотрите на видео Sputnik, как жители столицы спасаются от летнего зноя.
С 23 по 25 июня из-за жары белорусские синоптики объявили красный уровень опасности. В большинстве регионов столбик термометра вырос до +34°С, а сегодня был
Минчане не стали отсиживаться дома и в офисах. Многие поспешили к водоемам и в аквапарки, а те, кто гуляет в городе, купаются прямо в фонтанах.
Вместе с тем специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома в период солнцепека, обязательно носить головной убор и часто пить воду. Время нахождения на улице советуют минимизировать и иногда заходить в магазины с кондиционерами.
Белгидромет прогнозирует, что жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня температура
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Уже несколько дней в Беларуси жара и красный уровень опасности. В большинстве регионов столбик термометра подбирается к отметке +34 градуса.
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