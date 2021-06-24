Фонтаны, пляжи и аквапарки: как минчане спасаются от жары – видео с дрона

Источник материала: Sputnik Беларусь

Аномальная жара в Беларуси сохраняется уже несколько дней. По всей стране фиксируются температурные рекорды. Минчане поспешили освежиться – у фонтанов, на пляжах и в аквапарках. Смотрите на видео Sputnik, как жители столицы спасаются от летнего зноя.

С 23 по 25 июня из-за жары белорусские синоптики объявили красный уровень опасности. В большинстве регионов столбик термометра вырос до +34°С, а сегодня был побит температурный рекорд - +37,1 °С.

Минчане не стали отсиживаться дома и в офисах. Многие поспешили к водоемам и в аквапарки, а те, кто гуляет в городе, купаются прямо в фонтанах.

Вместе с тем специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома в период солнцепека, обязательно носить головной убор и часто пить воду. Время нахождения на улице советуют минимизировать и иногда заходить в магазины с кондиционерами.

Белгидромет прогнозирует, что жара в Беларуси сохранится до конца недели, но добавятся дожди с грозами. В последние выходные июня температура начнет снижаться .

Читайте также: