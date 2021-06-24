Политзаключенный: «Меня обязали на каждом построении кричать: «Склонен к деструктивной и экстремистской деятельности»

Источник материала: Салiдарнасць

В редакцию TUT.BY написал политзаключенный, которого признали виновным в оскорблении представителя власти и отправили в исправительное учреждение открытого типа, как говорят в народе, — на «химию».

Одно из обязательных условий отбытия такого наказания — ежедневный труд. Нашего героя отправили работать на молочную ферму. Условия он называет «рабскими», говорит, что местные жители от такой работы отказываются, а пойти в другую организацию осужденным не позволяет администрация исправительного учреждения.

Жаловаться открыто заключенные боятся: «Мне могут с легкостью выписать три нарушения и после этого отправить уже в колонию», — поясняет мужчина.

Что такое «химия»? В просторечье «химией» называют ограничение свободы. В СССР в послевоенное время осужденных начали активно использовать на стройках и вредных производствах, в том числе на химических предприятиях. Отсюда и пошло такое название. Срок — от шести месяцев до пяти лет.

Ограничение свободы находится посередине в списке видов наказания, то есть это жестче, чем штраф или арест, но слабее, чем лишение свободы. При ограничении свободы осужденного отправляют не в колонию и тюрьму, как при лишении свободы, а в «исправительное учреждение открытого типа» (ИУОТ), которое напоминает собой спецкомендатуру: живут осужденные под надзором в помещениях, похожих на общежития или казармы, каждый день обязаны ходить на работу — обычно за пределы места жительства.

Наш герой (имя не указываем по его просьбе, опасается расправы от администрации исправительного учреждения) имеет целый список серьезных заболеваний, но несмотря на это, его отправили на «химию».

— Конечно же, мне пришлось работать на государственном предприятии, отдавать долги власти за мою нелояльность, — рассказывает мужчина. — Меня отправили работать на молочно-товарную ферму в крупный местный колхоз, где практикуется тяжелый ручной труд.

График работы — шесть дней в неделю, по 12 часов. В 4 утра — подъем, в 6 вечера меня привозят в комендатуру. На такую работу привлекают «химиков», так как оплата крайне маленькая, труд каторжный, местные жители на такое просто не идут. Учитывая то, что кроме меня на ферме еще несколько «политических», делаю вывод, что самое грязное и невыносимое место досталось нам.

Это рабство, так как осужденные лица, к категории которых я отношусь, не могут отказаться от работы, за отказом следует нарушение. Три нарушения позволяют направить осужденного в колонию (по ст. 415 УК за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы). Законом не запрещено найти осужденному работу самостоятельно.

Например, с более высокой зарплатой, но место работы должна согласовать администрация ИУОТ, а она не согласовывает. У здешних надзирателей свой взгляд на то, как должны быть задействованы политические заключенные, и особые отношения с предприятиями, которые используют такой труд.

Осужденные на «химию» обязаны выполнять Правила внутреннего распорядка ИУОТ. Обязательное условие при ограничении свободы — работать по направлению администрации, за исключением осужденных, имеющих постоянное место работы по месту отбывания наказания (например, минчанин работает на заводе, его отправили на «химию» в Минске, он сможет продолжить работу на том же месте, но не всегда наказание отбывают в том же населенном пункте).

«По направлению администрации» осужденные в основном заняты на низкооплачиваемых работах: могут отправить на пилораму, в колхоз. Компания может быть и частная, но часто осужденные жалуются на низкие зарплаты и задержку с выплатой денег.

Поменять такую работу можно лишь с согласия администрации «химии». Осужденный должен оплатить свое питание, проживание в учреждении, белье, обувь и одежда тоже за свой счет. Часто эти затраты ложатся на семью осужденного, если у него проблемы с зарплатой.

Собеседник говорит, что, как и любого «политического», его поставили на так называемый профучет.

— Чтобы я отличался от остального контингента, мне специально выдали желтую бирку и обязали на каждом построении громко кричать: «Склонен к деструктивной и экстремистской деятельности». Каждый час я должен отмечаться у дежурного. Меня не выпускают за пределы ИУОТ без сопровождения, у других осужденных, не политических, таких проблем нет.

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