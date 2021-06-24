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Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. С таким заявлением выступает Министерство экономики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К введению ограничительных и запретительных мер наша страна была готова. Профильные ведомства разработали план действий по перенаправлению экспорта в другие страны и поиску новых рынков сбыта.
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Евросоюз сегодня официально ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Ограничительные меры включают запрет на экспорт технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.
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Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать
Новости Беларуси. Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. С таким заявлением выступает Министерство экономики Беларуси, сообщили в...
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