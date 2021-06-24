Новости экономики за 24.06.2021

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С каким заявлением в отношении принятых Евросоюзом санкций выступает Министерство экономики? Как новые технологии помогут получать важные данные о ветровой обстановке в стране? Какие контракты будут подписаны на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа».

Дмитрий Ярошевич о санкциях: есть конкретные планы действий, каким образом мы эту ситуацию можем нивелировать





«БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПОДПИСАЛ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ТОРГОВЫМ ДОМОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Бобруйскагромаш» подписал дистрибьюторское соглашение с торговым домом в Российской Федерации о совместном продвижении продукции холдинга на ближайшие два года. Российский партнер продолжит обеспечивать комплексные поставки сельскохозяйственной техники для аграриев Российской Федерации, предоставит оптимальные условия для ее приобретения и сервисного обслуживания. На предстоящем Форуме регионов Беларуси и России между двумя предприятиями планируется подписание крупного контракта на поставку техники во втором полугодии. Таким образом холдинг будет расширять свое присутствие на рынке Российской Федерации за счет увеличения доли в уже освоенных сегментах рынка и выхода на новые.





В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ЗАКУПЛЕНЫ ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРА

Получать и расшифровывать важные данные о ветровой обстановке в стране белорусским метеорологам помогут новые технологии. В рамках проекта международной технической помощи закуплены первые в стране приборы для дистанционного измерения параметров ветра. Новые приборы позволят измерять скорость и направление ветра на высотах до 200 метров без установки метеомачт. Это поможет определить перспективные площадки для размещения будущих ветропарков и оценить их ветроэнергетический потенциал на качественно новом уровне.





МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже превысила отметку в 75 долларов за баррель. В последний раз цены на нефть находились на этом уровне в апреле 2019 года. С начала 2021 года нефтяная цена выросла почти на 40 %. Восстановление экономики США, Европы и Китая вызвало рост спроса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в ряде стран. При этом начало туристического сезона может привести к подорожанию Brent до 100 долларов за баррель.





SOTHEBY’S ВЫСТАВИЛ НА АУКЦИОН БРИЛЛИАНТ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ

Аукционный дом Sotheby's впервые выставил продажу крупный бриллиант, который можно приобрести за криптовалюту. Драгоценный камень грушевидной формы цветовой категории D весом 101 карат получил название The Key, в переводе – «Ключ». Его оценочная стоимость – от 10 до 15 миллионов долларов. Торги пройдут 9 июля в Гонконге в традиционном офлайн-формате. Покупку можно будет оплатить как обычными деньгами, так и криптовалютами.