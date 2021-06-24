«Мне понравилось забивать гвозди». В Несвиже подвели итоги этапа «Властелина села»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Несвиже выбрали «Властелина села». За звание лучшей боролись 14 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они приехали из разных регионов области. Жюри нужно было удивить необычным подворьем, продемонстрировать творческие способности и физическую подготовку. Самой активной и спортивной оказалась семья Филинович из Несвижского района. Второе место – у Ерошенко из Старых Дорог, третье – у Крижевич из Клецка.

Материал Анастасии Кончиц.





На областном этапе конкурса «Властелин села» организаторы создали настоящий праздник. Встречают гостей на импровизированных подворьях. У каждого получилось колоритно и неповторимо. Например, представители от Клецкого района за пару дней соорудили настоящую беседку – для уюта. Кто-то удивлял гостей и членов жюри рецептурными блюдами. Каждый уголок – отражение семьи. Впрочем, конкуренцией на празднике точно не веяло. Только клубникой, сдобой и свежеспиленной древесиной. И это не случайно.





Анастасия Кончиц, корреспондент:

Конкурсы для участников подготовили самые разные. Например, нужно на скорость распилить бревно. А после наколоть и сложить дрова. Без взаимопонимания и слаженности в семье здесь не обойтись.

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