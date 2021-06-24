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Опубликовано: секторальные санкции ЕС вступили в силу

24.06.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕС официально ввёл секторальные санкции против режима в Беларуси.

Решение о введении санкций опубликовано в журнале ЕС.

- Запрет импорта и экспорта оборудования и ПО для слежки для людьми в интернете и по телефонной связи

- Запрет на долгосрочное кредитование госкомпаний и размещение ценных бумаг с погашением более 3 месяцев.

- Запрет на импорт и транзит нефтепродуктов и калийных удобрений из Беларуси.

- Запрет на продажу и транзит табака и табачных изделий из ЕС покупателям из Беларуси или для использования в Беларуси

- Запрет на передачу или экспорт всех товаров и технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси

- Запрещается предоставлять финансирование или финансовую помощь для приобретения технологий двойного назначения для военного использования в Беларуси
 
 
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ЕС официально ввёл секторальные санкции против режима в Беларуси.
 
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