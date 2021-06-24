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Санкции довели? Гуцериев покидает пост главы совета директоров "Русснефти"

24.06.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаил Гуцериев решил выйти из состава совета директоров нефтяной компании «Русснефть», в котором до сих пор занимал пост председателя.

Санкции довели? Гуцериев покидает пост главы совета директоров "Русснефти"
"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Соответствующее заявление поступило в Компанию", — говорится в сообщении «Русснефти», которое цитирует РБК.

О причинах отставки Гуцериева, чья семья является основным акционером «РуссНефти», в сообщении не говорится. Однако 21 июня бизнесмен попал под санкции Евросоюза.

«Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Беларуси в секторах энергетики, калийных удобрений и других. Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и [имеет] влияние в политической элите Беларуси», — объяснялось решение о включении Гуцериева в санкционный список.
 
 
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Михаил Гуцериев решил выйти из состава совета директоров нефтяной компании «Русснефть», в котором до сих пор занимал пост председателя.
 
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