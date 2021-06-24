"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Соответствующее заявление поступило в Компанию", — говорится в сообщении «Русснефти», которое цитирует

О причинах отставки Гуцериева, чья семья является основным акционером «РуссНефти», в сообщении не говорится. Однако 21 июня бизнесмен попал под санкции Евросоюза.





«Михаил Гуцериев — известный российский бизнесмен, имеющий бизнес-интересы в Беларуси в секторах энергетики, калийных удобрений и других. Он давний друг Александра Лукашенко и благодаря этому скопил значительное богатство и [имеет] влияние в политической элите Беларуси», — объяснялось решение о включении Гуцериева в санкционный список.