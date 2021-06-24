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От убытка к прибыли: Лукашенко призвал развивать Свислочский район Беларуси
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из депрессивных районов в экономически перспективные. О развитии Свислочского района шла речь в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область, передает «МИР 24».
Приграничный район, который считается отстающим, должен стать успешным. Акцент решено сделать на сельское хозяйство. В целом Гродненщина – лидер по стране в агропромышленном комплексе. Президент поручил губернатору и местным руководителям реализовывать хотя бы один инвестиционный проект в пятилетку. К примеру, в Свислочском районе польский бизнесмен уже собирается строить мебельную фабрику.
Президенту рассказали о ситуации в Гродненском регионе. Там находятся несколько предприятий, которые попали под санкции Запада. Местные власти заверили, что знают, как выйти из сложной ситуации.
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Приграничный район, который считается отстающим, должен стать успешным. Акцент решено сделать на сельское хозяйство
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