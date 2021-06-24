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От убытка к прибыли: Лукашенко призвал развивать Свислочский район Беларуси

24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из депрессивных районов в экономически перспективные. О развитии Свислочского района шла речь в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область, передает «МИР 24».

Приграничный район, который считается отстающим, должен стать успешным. Акцент решено сделать на сельское хозяйство. В целом Гродненщина – лидер по стране в агропромышленном комплексе. Президент поручил губернатору и местным руководителям реализовывать хотя бы один инвестиционный проект в пятилетку. К примеру, в Свислочском районе польский бизнесмен уже собирается строить мебельную фабрику.

«Просто так, чтобы людей занять, нам уже такие производства не надо. Надо строить те объекты, на которых наши люди будут заняты, будут получать нормальную заработную плату. И самое главное, чтобы тот ресурс, которым мы обладаем, особенно лес, земля и так далее, был переработан и получена продукция и с большей добавленной стоимостью, большей пользой для белорусов, была продана. Желательно продавать на экспорт, валюта нам нужна», – заявил Лукашенко.

Президенту рассказали о ситуации в Гродненском регионе. Там находятся несколько предприятий, которые попали под санкции Запада. Местные власти заверили, что знают, как выйти из сложной ситуации.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Приграничный район, который считается отстающим, должен стать успешным. Акцент решено сделать на сельское хозяйство
 
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