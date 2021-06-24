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Андрей Муковозчик: «Дальше в запасе – только грохнуть SWIFT и бомбить Бобруйск»

24.06.2021 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».

Вероломно, попирая все международные нормы — это про санкции на Беларусь

Андрей Муковозчик: «Дальше в запасе – только грохнуть SWIFT и бомбить Бобруйск»

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело». Вероломно, попирая все международные нормы — это про санкции на...
 
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