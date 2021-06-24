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Андрей Муковозчик: «Дальше в запасе – только грохнуть SWIFT и бомбить Бобруйск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело».
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело». Вероломно, попирая все международные нормы — это про санкции на...
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