«Это грабёж»: со счетов учебных заведений списывают деньги за подписку на СМИ?

Источник материала: Салiдарнасць

Редакция Еврорадио получила информацию о том, что учреждения образования в Борисовском районе обязывают оформлять ведомственную подписку на госСМИ.

Если раньше директора этих заведений получали задания по подписке, то теперь деньги просто списываются со счетов школ и детских садов, сообщает источник Еврорадио.

Мы обратились в некоторые учебные заведения Борисовского района и управления по образованию, чтобы узнать, так ли это.

«Всё решили без нас, чеки уже были распечатаны»

Директор одного из учреждений образования в Борисовском районе говорит, что упора на ведомственную подписку не было до конца 2020 года. А от индивидуальной она отличается тем, что стоит почти в три раза дороже, хотя газеты те же.

— Для примера, индивидуальная подписка на «Рэспубліку» стоит 12 рублей в месяц, а ведомственная — 32 рубля.

Собеседник отмечает, что все школы отчитываются о подписке. Для этого управление по образованию Борисовского райисполкома создало гугл-таблицу, куда директора должны вносить данные.

— Мы выписывали газеты индивидуально. Про ведомственную подписку даже не слышали. В таблице можно видеть данные по другим организациям. По ведомственной подписке у всех были нули, — отмечает собеседник. — Тогда нам объявляют, что в понедельник все директора учреждений должны быть в управлении по образованию с печатью.

По словам директора, все чеки уже были распечатаны, оставалось только поставить печать.

— Без нас всё решили. Уже деньги сняли за подписку. Получается какой-то грабёж. По-другому не назовёшь.

Суммы подписок были разные. В зависимости от того, насколько учреждение образования большое. У небольших школ могли быть суммы по 250 рублей, тем, кто покрупнее, доставались чеки на 350-400 рублей, продолжает собеседник.

— Всего было пять газет. Точно «Мінская праўда» и «Рэспубліка». Все начали возмущаться. Это же деньги со счёта школы, которые она может заработать за счёт платных услуг или макулатуры. Их мы можем тратить на нужды школы. Оказалось, что нам нужно выписать газеты. Кто летом в школе будет их читать?

При этом остаётся длинный список газет, которые директорам, учителям и воспитателям нужно выписать индивидуально: «Мінская праўда», «Рэспубліка», «Адзінства», «7 дней», «Образование Минщины», «Звязда», «Знамя юности», «Юный спасатель», «СБ. Беларусь сегодня» и ещё несколько, рассказывает директор.

«Найдём, где у вас не всё хорошо»

На возмущения в управлении образования ответили, что работники госучреждений должны читать госиздания, передаёт собеседник.

— Сказали: «Если вы не поставите печать, мы найдём, где у вас не всё хорошо. И вообще поставим печать управления, и всё нормально будет».

У некоторых учебных заведений денег на счетах не было совсем. Им подписку оформляли в долг за счёт других.

— Вместо нуля появляется на счёте минус. Если школа не предоставляет платных услуг, а зарабатывает, например, только макулатурой, то где взять эти деньги, никого не волнует.

«Не знаю, откуда такая информация пошла»

Пробуем поговорить с другими руководителями школ и детских садов. В ГУО «Моисеевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа Борисовского района» в приёмной отвечают, что директор в отпуске, а исполняющий обязанности директора такой информацией не владеет.

Звоним директору Велятичской средней школы Антону Гульневу.

— Нет, до моей школы такого не дошло, — отвечает Антон Сергеевич.

После звонка третьему директору источник Еврорадио сообщает, что управление по образованию Борисовского райисполкома уже реагирует на нашу работу.

— Уважаемые коллеги. Напоминаю Вам о существовании аккредитованных и неаккредитованных СМИ и о правилах общения с их представителями. Тем более давать комментарии по телефону, когда вы не видите, с кем общаетесь, — это не совсем верно, — пишет представитель управления в чат с директорами.

Мы не сдаёмся и надеемся получить комментарий в самом управлении. Там отвечают, что информация о списании денег со счетов школ не соответствует действительности:

— Даже не понимаю, откуда это пошло. Ведомственная подписка у нас всегда оформлялась и будет оформляться. Люди читают газеты.

В главном управлении по образованию Минского областного исполнительного комитета отрезают:

— У нас такой информации нет.

Пробуем связаться ещё с несколькими учреждениями после того, как борисовское управление образования оповестило их, как работать со СМИ.

— Нет, честно, не знаю. В первый раз от вас такое слышу, — говорит директор «Белорусскоязычной гимназии №2 города Борисова» Анатолий Забаровский.

— Нет, — протягивает, будто призадумавшись, заведующая Велятичского детского сада Борисовского района Наталья Иванец. — Извините, не могу разговаривать, нет.

«Я, получается, винтик, который можно выбросить»

В то же время наш первый собеседник говорит, что принудиловка касается не только газет, но ещё и вакцинации от COVID-19.

— Каждую неделю опять же заполняется гугл-таблица: сколько работников, сколько привито, сколько желают привиться и у скольких есть противопоказания, подтверждённые медицинскими документами. Как я могу заставить человека привиться, если это его здоровье? — сокрушается собеседник.

За низкие показатели по вакцинации директоров учебных заведений лишают премий, говорит наш информатор.

— Каждую неделю нас собирают и говорят: «Делайте что хотите. Значит, вы плохой руководитель, если вы не можете поработать с коллективом». Опять же угрозы такие: «Если вам что-то не нравится — увольняйтесь. На ваше место очередь стоит».

Я, получается, никто. Я винтик, который можно выкрутить и выбросить. Я не человек, не специалист, вообще никто. Такое отношение, конечно, обиднее всего, — заключает руководитель одного из учебных заведений в Борисовском районе.