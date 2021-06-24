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Суд над Бабарико. «Это дело не о коррупции, это дело о поражении в правах»

24.06.2021 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района Минска 24 июня завершились прения сторон по делу «Белгазпромбанка» и экс-банкира Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента страны.

Суд над Бабарико. «Это дело не о коррупции, это дело о поражении в правах»

Телеграм-канал штаба Бабарико приводит основные доводы защитников обвиняемого. Во время прений сторон одна из адвокатов Наталья Мацкевич просила суд своего подзащитного «оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления», передает БелаПАН.

Защита Бабарико утверждает: следствие проведено необъективно, с нарушением прав обвиняемых, они — не взяточники, и это дело не войдет в историю белорусской юриспруденции как коррупционное дело.

«Это дело о поражении в правах, о нарушении и выхолащивании гражданских и политических, а также процессуальных прав в отношении Виктора Бабарико», — сказала Мацкевич.

Также она указывает: то, что нарушения прав не установлены на данный момент государственными органами и должностными лицами, не означает, что права не нарушены. «Это означает ровно то, что в национальной правовой системе не сработали механизмы защиты от нарушения прав», — считает адвокат.

Защита заявляет: «Предположения о том, что если Виктор Бабарико имел полномочия как председатель правления ОАО "Белгазпромбанк", то он ими воспользовался в преступных целях, не подтвердились конкретными фактами, и они не могут быть положены в основу выводов о виновности».

Также, по мнению адвоката, на уровне гипотезы осталась версия о якобы подконтрольности Бабарико счетов названных в обвинении иностранных компаний, с которых якобы получались взятки. Орган предварительного расследования не расшифровал, что вкладывается в понятие подконтрольности, объективных данных, подтверждающих это, не представлено, добавила она.

«В итоге, из показаний признавшихся в совершении преступлений лиц, мы понимаем лишь то, что те, кто назвал себя взяткополучателями, якобы получали вознаграждение за то, что добросовестно и компетентно выполняли свою работу в банке. А те, кто назвал себя взяткодателями, якобы перечисляли и передавали денежные средства (причем не свои) — за то, что приносило банку прибыль», — констатировала Мацкевич.

В суде объявлен перерыв до 10:00 понедельника, 28 июня. Штаб Бабарико отмечает, что он пока не выступал в судебном заседании с последним словом. Ожидается, что его речь прозвучит 28 июня.

Бывшего главу «Белгазпромбанка» обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК). Он признан политзаключенным. Виктор Бабарико не признает вины ни по одному эпизоду, которые ему инкриминируются. Все остальные семь обвиняемых вину признали.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Защита Бабарико в суде просила оправдать его за отсутствием состава преступления.
 
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