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Чем подкормить малину и ежевику во время цветения, чтобы получить хороший урожай

24.06.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О богатом урожае малины и ежевики мечтают многие дачники. Но у некоторых мечты так и не воплощаются в реальность. А между тем секрет супер урожая этих полезных культур довольно прост.

Помочь растениям завязать плоды может внекорневая подкормка борной кислотой. Такая обработка, говорит специалист, повышает урожайность на 20-30 %. Главное - провести ее вовремя и правильно.

Людмила Фролова, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Институт плодоводства":

У нас тут ежевика растет рядом с малиной. Они цветут практически одновременно. Малина немножко опередила, и мы уже видим завязь. Как раз будет кстати подкормка борными удобрениями. Бор оказывает благотворное влияние на физиологические процессы и отвечает за завязываемость плодов. Но помните, применяется он только во время цветения.

Чем полезен бор для малины и ежевики

Благодаря своевременному и правильному применению борной кислоты не только повышается урожайность малины и ежевики, но и значительно улучшается качество ягод. Бор отвечает за правильное усвоение кальция. Таким образом, борная кислота способствует увеличению в плодах содержания сахаров, витамина С и каротина. 

Как правильно приготовить раствор борной кислоты

Использовать борную кислоту нужно правильно и очень осторожно. При слишком высокой концентрации раствора излишки бора будут накапливаться в плодах, что может нанести вред здоровью. 

Рабочий раствор борной кислоты для внекорневой подкормки готовится следующим образом: 5 г препарата растворяют в 10 л воды. Обработку растений желательно проводить в утренние либо вечерние часы, когда не жарко и нет солнца.

Чем подкормить малину и ежевику во время цветения, чтобы получить хороший урожай

Проводя опрыскивание, нужно смочить борным раствором как верхнюю, так и нижнюю поверхность листьев, так как она лучше поглощает питательные вещества. Такую подкормку малины и ежевики рекомендуется проводить во время цветения растений один раз в 1-2 года.

Опрыскивание борной кислотой помогает повысить не только урожай малины и ежевики, но и других плодово-ягодных, а также овощных культур. 

Надеемся, наши советы помогут вам получить хороший урожай, сохранить растения сильными и здоровыми. Помните, в природе есть все, главное - уметь пользоваться ее благами.

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О богатом урожае малины и ежевики мечтают многие дачники. Но у некоторых мечты так и не воплощаются в реальность. А между тем секрет супер урожая этих полезных...
 
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