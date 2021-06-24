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За неприличный жест милиционерам задержан житель Барановичей

24.06.2021 18:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За видео с неприличным жестом в сторону троих сотрудников в форме задержан житель Барановичей. Такая информация размещена на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

На 28-летнего жителя Барановичей вышли оперативники ГУБОПиК, когда выявляли экстремистские материалы в интернете. Он выложил на своей странице видео, где публично показывает оскорбительный жест в сторону троих сотрудников в форме.

Ролик получил общественный резонанс (у задержанного около 65 тыс. подписчиков) и был направлен на формирование у аудитории неуважительного отношения к правоохранительным органам. Помимо этого, в аккаунте правоохранители обнаружили экстремистские материалы.

На гостя столицы за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям милиции при задержании составили протоколы.

Впервые правонарушитель "прославился" в 2016 году, когда подпольно сделал пластическую операцию девушке. В итоге та попала в реанимацию, а мастер стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас молодого человека проверяют на причастность к иным фактам противоправной деятельности уголовного и протестного толка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На 28-летнего жителя Барановичей вышли оперативники ГУБОПиК, когда выявляли экстремистские материалы в интернете. Он выложил на своей странице видео, где публично...
 
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