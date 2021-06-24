Этот человек первым сказал, что беларусы — отдельная нация, но про него молчат все учебники. Рассказываем беларуские тайны, которые осели в Варшаве

Источник материала: KYKY

Журналистка Мария Мелёхина и фотограф Марьяна Боднар прогулялись по Варшаве в поисках беларуского следа, чтобы понять, как известные беларусы меняли культуру и историю своей исторической родины, а заодно и Польши. Сделать это было нетрудно, ведь у наших стран в прошлом была одна на двоих история – до 18 века Беларусь входила в состав Речи Посполитой.

Сразу оговоримся, что люди, которые упоминаются в тексте, не всегда идентифицировали себя с беларусами, хотя родились на территории современной Беларуси. Кто-то причислял себя к полякам, кто-то – к русским, кто-то – к литвинам. И каждая страна сегодня предъявляет свои права на тех или иных деятелей. Польский политик Юзеф Пилсудский как-то сказал: «Польша, как баранок – все самое вкусное по краям». И это правда. Большинство личностей, которые формировали культуру Польши, родились на пограничье с Украиной и Беларусью.





Рассказать о знаменитых беларусах в Польше, которые внесли значительный вклад в мировую науку и культуру, согласилась экскурсовод Татьяна Казак. «Я историк по образованию и вот уже 10 лет живу в Варшаве – мне интересен этот город с научной точки зрения. В Беларуси я занималась историей Гродненщины 20-30-х гг. межвоенного периода, но именно в Варшаве сохранились архивы и редкие документы, хотя в период Второй мировой город был почти полностью разрушен. Поэтому я поступила сначала в магистратуру, потом прошла стажировку для молодых ученых и осталась в Варшаве», – говорит Татьяна.

По ее словам, она долго влюблялась в Варшаву и только через несколько лет смогла назвать этот город «своим». Поэтому начать нашу прогулку мы решили с Краковского предместья. Именно здесь, напротив памятника Копернику, расположен доходный дом или «чыншчувка», как их называют в Польше. Такие дома застройщики возводили с одной целью: сдачи комнат в аренду. И именно в этом месте переплетается история Беларуси и Польши, а также история Татьяны и ее любви к Варшаве.

Доходный дом и Осип Ковалевский: история одного заговора

Именно в этом доме в первой половине 19 века жил ученый, монголовед и буддолог, статский советник (1855), а позже – декан Императорского варшавского университета Осип Ковалевский. Этот видный общественный деятель родился на территории современной Беларуси (Большая Берестовица, Гродненская область) в семье священника.









«Раньше про этого человека я рассказывала в экспозиции Гродненского историко-археологического музея, где хранится его издание учебника монгольского языка. И когда я приехала в Варшаву, – это место стало для меня личным связующим звеном с Беларусью», – откровенничает Татьяна.

Так вот, в 1862 году Осип Ковалевский становится деканом историко-филологического факультета Варшавского университета, а в 1863 году вспыхивает Январское восстание против гнета Российской империи. И Ковалевский вовлекается в восстание. В 1864 году именно из окна этого доходного дома, где жил Ковалевский, совершается покушение на последнего наместника Царства Польского от России Федора фон Берга. Из окна дома было сделано несколько выстрелов, а в экипаж брошена бомба. Но Берг выжил, а заговорщиков арестовали. Кроме того, все жильцы дома подверглись репрессиям: все их вещи были уничтожены солдатами. В том числе, сожжены 11 из 14 томов экспедиционного дневника 1829-1833 годов Ковалевского, его материалы по истории католических миссий в Китае, лекции по истории Древнего Востока, а также переводы с монгольского книг по истории буддизма и Чингисхана. И именно эти обстоятельства стали причиной полного отказа ученого от востоковедческих штудий.

Кроме того, было уничтожено и фортепиано Шопена, которое сожгли прямо на мостовой. Эти события легли в основу поэмы Камиля Норвида «Фортепиано Шопена». Дело в том, что в этом же доходном доме проживала сестра великого композитора, которая хранила его вещи.

Памятник писательнице Элизе Ожешко: ссыльная жена

В Варшаве есть два памятника беларуско-польской писательнице Элизе Ожешко. Один из них – в парке Na Książecej – является точной копией памятника в Гродно. Элиза Ожешко – уникальная женщина для своей эпохи. Можно сказать, она была одной из первых феминисток. Во времена, когда женщинам было запрещено поступать в университеты, Элиза получила отличное образование в пансионе при монастыре в Варшаве. Позже она стала классиком беларуской и польской литературы. Ее произведения конкурировали с произведениями Генрика Сенкевича для выдвижения на Нобелевскую премию по литературе.









Тем не менее, в 17 лет Элизу выдали замуж за помещика Кобринского уезда Петра Ожешко, и она переехала в поместье Людвиново (Брестская область). Во время польского восстания 1863 года Элиза укрывала в Людвиново повстанцев, о чем и донес властям кучер семьи Ожешко. Муж Элизы взял всю вину на себя и поехал в бессрочную ссылку, а имение было конфисковано в пользу государства. В скором времени Элиза подала на развод (с репрессированными можно было разводиться), перебралась в Гродно и стала жить на доходы от литературной деятельности.

Одним из увлечений писательницы было коллекционирование трав, документирование их «народных названий», способов применения. Ее гербарий включал 228 растений, которые описаны в трактате «Люди и цветы над Неманом». Книга представляет микс ботаники, фольклора и литературы с прямыми отсылками к Беларуси.

Через 25 лет после развода Элиза во второй раз вышла замуж за адвоката Нагорного и переехала к нему в поместье, но прожить они успели всего два года. Похоронили Элизу в Гродно на католическом кладбище. Дом, где они жили с Нагорным, сохранился в Гродно и превращен в музей. Там же хранится гербарий Элизы.

Сеть проката велосипедов «Veturilo» и Ромуальд Траугутт – и при чем тут эсперанто

И раз уж мы заговорили об Элизе Ожешко, стоит упомянуть и революционера Ромуальда Траугутта, которого Ожешко укрывала в своей усадьбе во время восстания 1863 года. Траугутт для поляков – национальный герой, как для беларусов – Кастусь Калиновский. Улица Траугутта расположена всего в нескольких метрах от доходного дома, где жил Осип Ковалевский.





В 1862 году Траугутт вышел в отставку в чине подполковника и поселился в Варшаве. В 1863 началось польское восстание, и Траугутт принял командование партизанским отрядом в лесу около Кобрина. Его отряд провел три стычки с регулярными войсками под Горками и был разгромлен. В 1864-м Траугутт был лишен всех чинов и наград и приговорен к смертной казни через повешение.





На улице Траугутта есть один из пунктов сети проката велосипедов «Veturilo». В переводе с эсперанто veturilo – транспорт. Язык эсперанто придумал выходец из Белостока врач-окулист Людвиг Заменгоф, несколько лет проживавший в Гродно. К слову, в Гродно, на доме, где жил Заменгоф, размещена памятная табличка. В этом же доме открыто кафе «Эсперанто».

Конечно, Людвиг Заменгоф большую часть жизни провел в Варшаве и похоронен на еврейском кладбище. Но сам язык связывал Беларусь, а конкретно Гродно, Белосток и Варшаву. Дело в том, что на рубеже 19-20 веков английский и французский языки еще не играли лидирующей роли в мире, поэтому возникла идея создания некоего универсального языка для общения. Этим языком должен был стать эсперанто.

Варшавский университет и первый ректор Ефим Карский: беларусы как отдельная нация

Варшавский университет был основан в 1816 году – здесь учились студенты со всей Российской империи. Это место всегда аккумулировало умнейших и талантливейших людей своего времени. И первым ректором Варшавского университета стал выходец из Гродненщины Ефим Карский.

Он же основал науку беларусистику и впервые заговорил про национальную идентичность беларусов. Карский написал четыре тома исследования под названием «Беларусы», где описал отличия беларусов от других народов, исторические и этнографические предпосылки к этому, уникальность языка, фольклора. И он впервые озвучил, что беларусы – отдельная нация. К слову, сегодня в Варшавском университете есть кафедра беларусистики, где изучают беларускую культуру.





Карский знаменит и тем, что впервые составил этнографическую карту Беларуси, которая позднее легла в основу карты границ БНР. Территория, описанная Карским, совпадает с современными границами Беларуси, правда, в первоначальной версии границы были больше вытянуты на Запад.

«Главная школа» и революционер Бенедикт Дыбовский: человек, которого спасли от виселицы

До того, как было построено здание Варшавского университета, обучение студентов происходило в учреждении под названием «Главная школа». И здесь преподавал зоологию и палеонтологию наш земляк, выходец из Минской губернии, Бенедикт Дыбовский.









Во время Польского восстания 1863 года Дыбовский стал комиссаром правительства повстанцев в Беларуси и Литве. После подавления восстания он был приговорен к повешению, которое в результате активной кампании в его защиту со стороны германских зоологов и при посредничестве Бисмарка было заменено на 12 лет ссылки в Сибирь. И именно там он сделал свои лучшие открытия, изучая озеро Байкал и реку Амур.





Дом семьи Уруских и последний король Речи Посполитой

Последний монарх Речи Посполитой Станислав II Август Понятовский родился на территории современной Беларуси в деревне Волчин Брестской области. Именно там находится родовое поместье Понятовских и Чарторыйских, где будущий монарх провел большую часть своей жизни. Но тогда он еще не знал, что станет королем. В Речи Посполитой короли избирались, а не наследовали право на престол по факту рождения. С легкой руки Екатерины II его кандидатура была выдвинута на рассмотрение. И именно в доме семьи Уруских (древний ирландский род) будущий король дожидался решения Сейма.









Дом Уруских сегодня является частью Варшавского университета и имеет памятную табличку о событиях тех лет. На заборе есть памятный знак в виде герба, который состоит из двух частей: слева изображен телец – герб Понятовских, а справа «Погоня» – герб Чарторыйских (по линии матери).

Королевский замок и Барбара Радзивилл: главный спиритический сеанс в Речи Посполитой





Королевский замок в Варшаве, где вершились судьбы Речи Посполитой – это одна из локаций, связанная с историей про Жигимонта Августа и его погибшую возлюбленную Барбару Радзивилл. Считается, что спиритический сеанс по вызову духа Барбары проходил именно здесь, правда, ее призрак блуждает и по Несвижскому замку, и в Радзивиловском дворце в Вильне. А что касается Варшавы, бюст Барбары установлен на лестнице во дворце Урсынов.





Рыночная площадь и казнь звезды беларуского атеизма

Выходец из Брестчины Казимир Лыщинский написал трактат «О несуществовании бога», за что и поплатился. Его обвинили в атеизме и публично казнили на рыночной площади. Ежегодно в Варшаве проходит костюмированное представление казни Лыщинского, где каждый раз предсмертную речь произносит человек, который в той или иной степени пострадал от религии. Так атеисты борются за свои права. Отметим, что главенствующую роль в правительстве Польши сегодня занимает консервативная партия «Право и справедливость».





Большой театр и Станислав Монюшко

Напротив здания Большого театра оперы и балета в Варшаве установлен памятник нашего земляка, выходца из Минской губернии, Станислава Монюшко. Именно он был создателем польской национальной оперы. И главный зал театра сегодня носит его имя. Похоронен Монюшко в Варшаве рядом с родителями Шопена.





Известно, что мать композитора Елизавета была армянского происхождения, фамилия ее предков Маджарянц. Прадед композитора по этой линии держал мануфактуру по производству слуцких поясов. До замужества Елизавета училась музыке у феноменального минского композитора Караффа-Корбута, который играл на двух десятках музыкальных инструментов.

Памятник Мицкевичу и незаконные массовые мероприятия





Открытие памятника состоялось в 1898 году в Варшаве к 100-летию годовщины со дня рождения поэта. «Мицкевич писал на польском, но на очень специфическом польском: это, скорее, польский, который был характерен для Новогрудчины. И образы, которые он создавал в своих произведениях – беларуские. Поэтому без сомнения он классик как для польской, так и для беларуской литературы», – говорит Татьяна Казак.





Инициировал сбор средств для возведения памятника классик польской литературы Генрик Сенкевич. Деньги были собраны в рекордные сроки. Польша в то время входила в состав Российской империи, и царские власти дали согласие на постройку. Тем не менее, Россия опасалась массовых демонстраций за независимость Польши, поэтому горожанам запретили приходить на открытие памятника. Сенкевич произносил речь на пустой площади, а напечатанное выступление потом раздали горожанам, которые не смогли попасть на открытие из-за запрета властей.

В 1942 году памятник был демонтирован немецкими оккупантами и вывезен в Рейх. После окончания войны представители польской военной миссии разыскали части памятника — голову и фрагмент торса в Гамбурге. Также удалось отыскать фрагменты ограждения, которые стали образцом для восстановления оригинальной ковки. Открытие восстановленного памятника Мицкевичу в Варшаве состоялось 28 января 1950 года.

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