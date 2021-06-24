Говорцова в финале Уимблдона

В игре второго квалификационного круга одиночного разряда Говорцова обыграла словачку Ребекку Шрамкову (228-я в рейтинге WTA) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. За выход в основную сетку турнира Ольга сыграет с испанкой Кристиной Бучей (166-я в рейтинге WTA).





Напомним, накануне на старте отборочных матчей белоруска обыграла бельгийку Мари Бенуа (234-я в рейтинге WTA) — 7:5, 6:4.





Без участия в матчах квалификации в Уимблдоне будут играть еще три представительницы нашей страны: Арина Соболенко (4-я в рейтинге WTA), Виктория Азаренко (14-я в рейтинге WTA) и Александра Саснович (100-я в рейтинге WTA).





Уимблдонский турнир завершится 10 июля.



