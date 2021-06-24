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Говорцова в финале Уимблдона

24.06.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Ольга Говорцова (136-я позиция в рейтинге WTA) вышла в финал квалификации Уимблдонского турнира по теннису.

Говорцова в финале Уимблдона
Ольга Говорцова. Фото Белорусской теннисной федерации
В игре второго квалификационного круга одиночного разряда Говорцова обыграла словачку Ребекку Шрамкову (228-я в рейтинге WTA) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. За выход в основную сетку турнира Ольга сыграет с испанкой Кристиной Бучей (166-я в рейтинге WTA).

Напомним, накануне на старте отборочных матчей белоруска обыграла бельгийку Мари Бенуа (234-я в рейтинге WTA) — 7:5, 6:4.

Без участия в матчах квалификации в Уимблдоне будут играть еще три представительницы нашей страны: Арина Соболенко (4-я в рейтинге WTA), Виктория Азаренко (14-я в рейтинге WTA) и Александра Саснович (100-я в рейтинге WTA).

Уимблдонский турнир завершится 10 июля.
 
 
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Белоруска Ольга Говорцова (136-я позиция в рейтинге WTA) вышла в финал квалификации Уимблдонского турнира по теннису.
 
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