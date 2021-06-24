С 1 июля въезжать в Египет можно с сертификатом о вакцинации





В частности:

"Требуется полная вакцинация. С момента второй прививки и до въезда должно пройти 14 дней (за исключением вакцин, требующих одной прививки). Также требуется обязательное наличие QR кода на сертификате. Заметим, что такой код не всегда присутствует на белорусских сертификатах о вакцинации. РСТО готовит соответствующий запрос в министерство здравоохранения".



