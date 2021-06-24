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Новое дно: больного эпилепсией 17-летнего политзаключенного снова будут судить

24.06.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новое уголовное дело на 17-летнего политзаключенного Никиту Золотарева, больного эпилепсией.


Никита во время первого суда

Его передали прокурору для направления в суд, сообщают правозащитники "Весны".

Подростка обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО №3 по статье 364 Уголовного кодекса. 

Как говорится в материалах дела, Никита умышленно сделал подножку сотруднику Н. Лучкину, от чего тот упал на пол. Когда он поднялся, то прислонил подростка к стене, но тот якобы "схватил Лучкина за волосы и шею, причинив физическую боль и побои потерпевшему, а также высказал угрозу применения насилия в адрес сотрудницы Хавбок Т. Ю. и ее близких".

Никита Золотарев уже осужден на пять лет воспитательной колонии по "августовскому" делу о "коктейлях Молотова". Парень на суде свою вину не признал. 

Подросток болен эпилепсией. Он неоднократно жаловался отцу на избиения за решеткой и говорил, что против него применяли даже электрошокер. 

На суде Никита заявил, что в СИЗО ему не дают таблетки, а конвоир пообещал, что он умрет в колонии, потому что политический.

Поддержать Никиту письмами или открытками можно по адресу: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Челюскинцев. Книжная, 1а.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новое уголовное дело на 17-летнего политзаключенного Никиту Золотарева, больного эпилепсией.
 
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