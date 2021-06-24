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Алёна Родовская: если ты люто ненавидишь свою страну – откажись от гражданства и уезжай. Но не предавай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важная, сложная и просто ювелирная тема – воспитание подрастающего поколения. Еще один авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская.
Алена Родовская:
Для меня Великая Отечественная – это наши ветераны сегодня. Им на самом деле не так много от нас надо. Чтобы помнили историю. Чтобы в гости зашли школьники. А взрослые цветы принесли, лекарства, продукты. И просто человеческое уважение, которое они заслужили. Они смущаются просить помощи. Такие это люди.
Алена Родовская:
Алена Родовская:
Я никогда не рассказывала эту личную историю, потому что берегла его возраст, его право на личную жизнь. Да и в Беларусь мы приехали, когда он был уже в отставке. Такие они особенные – офицеры.
Алена Родовская:
Я смотрела на эти фотографии в Сети. Волнение, радость и гордость в глазах. Они дают присягу. А год назад такие же молодые солдаты даже предположить не могли, что именно им предстоит выйти на защиту своей страны. Не теория, а реальная ситуация. Сегодня мы можем сказать, какие потрясающе нравственные люди выросли, потрясающе устремленные в будущее. Ветераны ими бы гордились.
Алена Родовская:
Иногда задаюсь вопросом: так что же у меня так не срослось с оппозицией? И ответ прост. Родителей не выбирают. Родину не выбирают. Если ты так люто ненавидишь свою страну, то выход есть: откажись от гражданства и уезжай. Но не предавай. Мы все увидели, как можно попасть под коллективный гипноз лозунгов о собственной невероятности и превратиться в манкуртов.
Алена Родовская:
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Алёна Родовская: если ты люто ненавидишь свою страну – откажись от гражданства и уезжай. Но не предавай
Новости Беларуси. Важная, сложная и просто ювелирная тема – воспитание подрастающего поколения. Еще один авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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