Шапко: санкции Запада против Беларуси ― проверка на самостоятельность

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- Совинформбюро и МИА " Россия сегодня " - 80 лет: времена меняются, задачи остаются;

- провокация в Черном море : зачем британский эсминец вторгся в воды России;

- санкции Запада против Беларуси : проверка на силу духа и технологическую самостоятельность;

- установлено около 400 ныне живущих эсэсовцев латышских легионов по всему миру, известны их фамилии и адреса проживания;

- для крупных белорусских бизнесменов наступает момент истины.

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием главы движения "Родина" Петра Шапко смотрите на Sputnik Беларусь.

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