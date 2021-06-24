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Шапко: санкции Запада против Беларуси ― проверка на самостоятельность

24.06.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- Совинформбюро и МИА "Россия сегодня" - 80 лет: времена меняются, задачи остаются;

- провокация в Черном море: зачем британский эсминец вторгся в воды России;

- санкции Запада против Беларуси: проверка на силу духа и технологическую самостоятельность;

- установлено около 400 ныне живущих эсэсовцев латышских легионов по всему миру, известны их фамилии и адреса проживания;

- для крупных белорусских бизнесменов наступает момент истины.

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием главы движения "Родина" Петра Шапко смотрите на Sputnik Беларусь.

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Санкции Запада против Беларуси, момент истина для частного бизнеса, провокация в Черном море, преступления нацизма и юбилей Совинформбюро – в итоговом выпуске...
 
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