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Шапко: санкции Запада против Беларуси ― проверка на самостоятельность
24.06.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
- Совинформбюро и МИА "
- провокация в
- санкции Запада
- установлено около 400 ныне живущих
- для крупных белорусских
Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием главы движения "Родина" Петра Шапко смотрите на Sputnik Беларусь.
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Санкции Запада против Беларуси, момент истина для частного бизнеса, провокация в Черном море, преступления нацизма и юбилей Совинформбюро – в итоговом выпуске...
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