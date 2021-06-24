Ученый-экономист: «Мы сами устойчиво шли к краху и даже без санкций продолжили бы этот путь»

Источник материала: Салiдарнасць

Леонид Злотников – про установку Лукашенко «700-800 долларов средней зарплаты за пятилетку».





«Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь — это будет неплохо, а тысячу — прекрасно», — заявил в четверг на Гроднещине белорусский правитель , повторив, тем самым, ЦУ, которому уже десяток лет.

Ученый-экономист прокомментировал, насколько реален этот прогноз.

— Еще до прихода к власти Лукашенко, сразу после распада СССР, когда пытались, как могли, восстановить государственное управление экономикой, я написал массу статей, в которых показывал, почему любая государственная экономика кончит крахом. И самый убедительный пример — Советский Союз, — сказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Леонид Злотников. — Но Лукашенко все равно решил восстанавливать экономику советского типа.

Да, Беларусь процветала при советском строе. По показателям республика была очень красивая, индустриальная. Здесь и машины производили, и легкую промышленность, и первые ЭВМ. Но я напомню, за счет чего мы процветали.

Все свои товары поставляли в Россию, которая покупала их по завышенным ценам. В СССР для того, чтобы стимулировать производителей, был придуман такой «знак качества». Товары, на которые он ставился, считались улучшенными, и на них позволяли повышать цены.

А что такое стимулирование при Советском Союзе? Новый бантик на туфли приклеят — и продукция уже считается усовершенствованной и получает «знак качества». И не важно, что эта обувь и близко не дотягивает до импортной.

Россия при этом поставляла нам нефть, газ и другое сырье. К нему бантик не пришьешь. Поэтому пара туфель «со знаком качества», бывало, стоила как тонна нефти.

Когда СССР распался, и мы сами стали выходить на мировой рынок, пришлось узнать реальную цену «стимулированию в рамках социалистической экономики». Оказалось, что Россия в бытность Союза продавала нам сырье по ценам, в несколько раз ниже мировых, а у нас покупала товары «со знаком качества» по значительно завышенным, — вспоминает известный экономист.

Он уверен, что изначально взятый курс на восстановление советской модели экономики был ошибочным.

— Везде, где на земле хотели построить рай за счет общественной собственности, пришли к краху. Это и СССР, и Куба, и Венесуэла. Но Лукашенко все равно избрал такую же модель, он хотел вернуть СССР во всех проявлениях. В итоге у нас экономика и не плановая, и не частная, — непонятно какая. Лет десять наше Минэкономики начало доводить цифры по основным показателям, например, добыче нефти, производству тракторов и т.д.

Мы сделали анализ и убедились, что никакой связи между доводимой статистикой и реальными показателями не было.

Будут санкции или нет, ими, конечно, удобно сейчас все объяснять. Но, на самом деле, мы сами устойчиво теряем высоту в экономике уже много лет. С тех пор, как взяли курс на Советский Союз.

Помните, сначала Лукашенко говорил, мол, мы будем стремиться к рынку, но не спешим. И все радовались, что хотя бы на словах это слышали. На словах оно и осталось! Потом, если не ошибаюсь, в 2017 году, он заявил, ну вот, наелись рынка, все — строим социализм. А вся наша частная собственность оказалась видимостью по так называемой «азиатской модели капитализма», где частные собственники сами в собственности государства. Это не лучше социализма, — анализирует ученый.

Он подчеркивает, что весь прошедший период экономика страны держалась исключительно на российских и мировых субсидиях, а также оставшихся от СССР производственных мощностях.

— Без всего этого мы бы уже давно рухнули. А так падали плавно. Поэтому сейчас санкции могут только ускорить этот процесс, но никак не сыграть решающую роль. Мы сами устойчиво шли к краху и даже без санкции мы бы продолжили этот свой путь, — полагает собеседник.

— Получается, если все останется, как есть, не видать нам 700-800 долларов?

— Нет. Еще анализируя советскую модель экономики, я написал статью «Будем грызть подоконники». В конце 2010 года мы достигли планки в 560 долларов и с тех пор устойчиво снижаемся. А еще через пять лет можем выйти, на мой взгляд, разве что на уровень Венесуэлы.

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