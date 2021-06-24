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Друг Лукашенко вышел из совета директоров «Русснефти»

24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

После того, как попал под санкции Евросоюза, крупнейший акционер «Русснефти» Михаил Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти».

«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», — отмечается в сообщении компании.

Годовое общее собрание акционеров назначено на 28 июня. В новый состав совета директоров Гуцериев вряд ли войдет, говорит источник Ведомостей, близкий к компании.

В прямом и косвенном владении у Гуцериева находится около 28% уставного капитала компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

Ранее Евросоюз ввел экономические и персональные санкции против Беларуси, в списке лиц, которые попали под ограничения ЕС, оказался и Гуцериев.

Гуцериев перестанет получать гонорары за исполнение своих песен в Европе?

 
 
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После того, как попал под санкции Евросоюза.
 
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