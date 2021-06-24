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Друг Лукашенко вышел из совета директоров «Русснефти»
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
После того, как попал под санкции Евросоюза, крупнейший акционер «Русснефти» Михаил Гуцериев досрочно вышел из совета директоров «Русснефти».
«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», — отмечается в сообщении компании.
Годовое общее собрание акционеров назначено на 28 июня. В новый состав совета директоров Гуцериев вряд ли войдет, говорит источник
В прямом и косвенном владении у Гуцериева находится около 28% уставного капитала компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).
Ранее Евросоюз ввел экономические и персональные санкции против Беларуси, в списке лиц, которые попали под ограничения ЕС, оказался и Гуцериев.
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После того, как попал под санкции Евросоюза.
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